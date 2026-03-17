結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。77歳になった義母は天気の話が大好き。しかも「気持ちいいわね？」「晴れてるの大好きね？」などと同意を求めてきます。さんざん言われてぐったりしためいさんは、「天気の話は1日3回まで」と言い渡しました。すると義母は……？第4話スタンプにすれば【作者コメント】私たち