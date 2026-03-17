埼玉県飯能市の閑静な住宅街で2022年12月、家族3人を殺害したとして殺人などの罪に問われた斎藤淳被告（43）の裁判員裁判の判決公判が3月16日、さいたま地裁であり、井下田英樹裁判長は無期懲役（求刑死刑）の実刑判決を言い渡さた。 【画像】18回斧を振りおろされ亡くなった父親のビショップさんと長女のソフィアナ恵さん 「主文、被告人を無期懲役に処する」 判決によると斎藤被告は2022年12月25日朝、飯能市美杉台の民家の敷