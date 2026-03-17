インフルエンサーがSNSでいじめ動画をさらす現象が社会問題となっている。「投稿をみていると、正直、羨ましいという思いもあります。私は動画とか残ってないから…」そう静かな口調で切り出したのは関東在住のナナミさん（仮名・19歳）だ。小学校時代に受けたいじめが原因でPTSDと強迫性障害を患い不潔恐怖の症状に悩まされ続けている。医師から完治は難しいと言われながらも“普通の生活がしたい”と、さまざまなことに挑