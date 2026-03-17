国土交通省が17日発表した2026年の公示地価（1月1日時点）は、住宅地や商業地など全用途の全国平均は前年比2・8％伸び、5年連続で上昇した。上げ幅は4年連続で拡大し、昨年に続いてバブル経済崩壊後の最大を更新した。都市部を中心に旺盛なマンションやホテルなどの需要がけん引している。ただ、東京や大阪で伸びが加速する一方、地価上昇や建築費の高騰が重荷となって福岡市など地方の主要都市では上昇率が縮小している。