北海道留寿都村のスキー場では、スノーボードの無料体験会が開かれ、子どもたちがスノーボードの魅力を体感していました。留寿都村のスキー場で開かれたのは、スノーボードの無料体験会です。スノーボードなどのスポーツの上達を通して子どもたちに自信を持ってもらい、成長のサポートを行う東京のＮＰＯ法人が開催しました。参加した児童１４人のうちス