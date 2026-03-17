3月17日、静岡県焼津市の田んぼで、国の重要無形民俗文化財の神事で打ち上げられた花火の飛び火が下草に燃え移る火事がありました。 17日午後1時過ぎ、焼津市藤守で「田んぼから煙が上がっている」と近くにある航空自衛隊静浜基地の管制塔から警察に110番通報がありました。 消防が出動して消火にあたり、火は約30分後に消し止められましたが、田んぼの下草約30平方メートルを焼きました。 この火災による建物への延焼や