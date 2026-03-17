札幌市豊平区で２０２５年、男性が刺された殺人未遂事件で新たに４人が逮捕されました。この事件の逮捕者は７人にのぼり、警察は匿名・流動型犯罪グループの「トクリュウ」の犯行とみて調べています。逮捕されたのは住所不定の橋本太陽容疑者と今岡奨護容疑者、１９歳の少年２人のあわせて４人です。４人は２０２５年１１月、すでに逮捕されている男ら３人と共謀し、札幌市豊平区美園で２０歳の男性を刃物で刺し殺害しようと