日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）にとって、1978年「中華女子オープン」以来48年ぶりとなる台湾開催が、先週行われた「台湾ホンハイレディース」だった。台湾女子プロゴルフ協会（TLPGA）との共催による記念すべき“第1回大会”。全体の平均ストロークがアンダーパーだった日が1日もない過酷な大会で、プロ3年目の菅楓華が唯一のアンダーパーとなるトータル5アンダーで優勝した。【衝撃】小祝さくらを見守るクジャク…一体何羽？で