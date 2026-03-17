俳優の戸田恵梨香が16日、自身のインスタグラムを更新。現在、出演しているTBS系・日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）での“役作り”について裏話を披露した。以下、ネタバレを含みます。【写真】「ギャル恵梨香に付き合ってくれてるパイセン」『リブート』で共演する戸田恵梨香＆山口紗弥加のオフ2ショット本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったく