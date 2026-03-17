お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇（45）が、テレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（毎週木曜後11：15）のTVerオリジナル企画「ひとり親で育った芸人」に出演。6歳で離れ離れになった実母との数奇な再会、そして「最後」となった電話のやり取りを明かした。【写真】ツッコミどころ満載“ロマンス詐欺師”風（？）衣装の吉村崇吉村は「6歳で両親が離婚」した父子家庭育ちであることを明かした。父、祖父母、そ