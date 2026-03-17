【マイアミ（米フロリダ州）＝読売取材団】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１６日（日本時間１７日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで準決勝が行われ、ベネズエラがイタリアに４―２で逆転勝ちし、初の決勝進出を決めた。決勝は１７日（同１８日）に行われ、２大会ぶり２度目の優勝を目指す米国と対戦する。指揮官の采配にも注目２試合連続の逆転勝ちで勢いに乗るベネズエラを、ホスト国の米国が