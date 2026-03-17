演出家でタレント・テリー伊藤（76）が16日放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。高齢者の車の事故について持論を展開した。この日、女優の泉ピン子とともに出演。高齢者となった現在について話をする中、テリーは「老人になってよく分かったのは、僕車好きじゃん。そうすると、高齢者になって事故を起こすと新聞載るんですよ。“高齢者がまた事故”って」と不満吐露した。「でも、日本の人口を