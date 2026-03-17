深刻化する気候変動について上智大が全国の15〜74歳の男女を対象に意識調査した結果、76.3％が「心配している」と回答したが、「関心がある」と答えたのは58％にとどまった。関心は20〜29歳で最も低く、「気候変動は起きていない」と考える人も最多の16.4％。研究チームは交流サイト（SNS）で得られる情報への信頼の高さが影響しているとみている。調査は昨年8〜9月にオンラインで実施し、5千人から有効回答を得た。20〜29歳で