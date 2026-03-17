ビジネスフォーラムで演説する韓国の李在明（イジェミョン）大統領＝4日、フィリピン・マニラ/Jam Sta Rosa/Pool/AFP/Getty Images（CNN）韓国の李在明（イジェミョン）大統領は17日、中東情勢の悪化を受け、エネルギー節約のため「最悪の事態」を想定した対策を準備すべき時がきたとの認識を示した。トランプ米大統領が最近、韓国を含む同盟国に対してホルムズ海峡への艦船派遣を求めたことをめぐり、韓国国防省は同日、米国から