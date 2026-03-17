総務省は１７日、災害など想定外にかかった費用を支援する特別交付税の２０２５年度３月分として、９１８１億円を全国の自治体に１９日付で交付すると決めた。今冬の大雪を受け、除排雪の経費に過去最大の９２５億円を計上した。このほか、クマの被害が相次いだため、新たに措置したクマ対策に１４億円を確保した。今年度の交付総額は１兆２２５６億円で、能登半島地震の影響を受けた前年度と比べて２・７％減少した。