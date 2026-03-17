お笑いコンビ・銀シャリが１７日、都内で行われた単独ライブツアー「ベシャリの帝王萬才銀次郎」の取材会に出席した。２０１６年に「Ｍ−１グランプリ」優勝、２５年には「上方漫才大賞」を受賞し、アメリカ・ロサンゼルスで海外公演も開催。漫才師として確固たる地位を築いている。橋本直は今後の目標について「ワールド・ベシャリ・クラシックみたいなのがあれば」と冗談交じりに回答。「成熟した漫才カルチャーが他の国に