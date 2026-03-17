富山市のマンションで火事、けが人はいませんでした。ベランダに面した部屋から激しく黒煙が噴き出しています。17日午前8時50分頃、富山市のマンションで「警報音が鳴り4階から炎と煙が見える」と消防に通報がありました。火は6階建てのマンション4階の61歳男性の部屋を焼いて、約1時間後に消し止められました。出火当時、男性は外出していてけが人はいませんでした。消防と警察は実況見分を行い、出火原因などを調べています。