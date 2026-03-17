国民民主党の玉木雄一郎代表は１７日に国会内で会見。緊迫するイラン情勢の中で行われる予定の高市早苗首相とトランプ大統領による日米首脳会談（１９日）などに関して言及した。トランプ氏はホルムズ海峡の安全確保に向けて日本を含む複数の国に対して艦船派遣を要望している。玉木氏は「まず、現行法でいえば重要影響事態、あるいは存立危機事態、海賊対処法、海上警備活動でホルムズ湾、ペルシャ湾内に出すことは、困難だ