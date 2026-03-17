サッカーの元イングランド代表ＭＦデービッド・ベッカム氏と、妻で元スパイスガールズのビクトリア・ベッカム氏の長男ブルックリン氏が、母に猛烈な攻撃を仕掛けたと話題になっている。ブルックリン氏は１月、両親を痛烈に批判する声明をＳＮＳに発表。妻・ニコラ・ペルツ氏と米国に拠を移し、絶縁状態となっている。その後、注目を集めたのは、英国で母の日に当たる３月１５日のマザリングサンデーに関する行動だ。英国メディ