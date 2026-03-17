マウスコンピューターは3月17日、31.5型4K液晶ディスプレイの新製品「ProLite XB3294UHSCP-B1J」を発売した。直販ストアでの価格は56,980円。マウスコンピューター、31.5型4K液晶ディスプレイ「ProLite XB3294UHSCP-B1J」31.5型の大画面で4K（3,840×2,160）の高解像度を利用でき、USB Type-C接続（最大95W給電）に対応するディスプレイ製品。本体にUSBハブ機能を備えており、キーボードやマウスなどの周辺機器を接続可能。スタン