麻しん＝はしか 鹿児島市内で新たに３人感染確認 鹿児島市は17日、市内で新たに3人が「はしか」に感染したと発表しました。 感染者の立ち寄り先には、市内のスーパーや県外の大型商業施設などが含まれていて、不特定多数への感染拡大のおそれがあるとして注意を呼びかけています。 新たに感染が確認されたのは、鹿児島市に住む30代から40代の男女3人です。３人が利用したスーパーや商業施設など 市に