メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋・栄に新たに誕生する商業施設「HAERA」のオープンが、今年6月に決まりました。 「HAERA」は、栄で建設中のビル「ザ・ランドマーク名古屋栄」の、地下2階から地上4階に入ります。 「HAERA」を運営する、J.フロントリテイリングなどが記者会見を開き、グランドオープンが6月11日になると発表しました。 高級ブランドショップや飲食店など65店舗が入り、そのうち40