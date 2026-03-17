日本ジャズ界の「巨匠」、93歳の現役サックス奏者、渡辺貞夫さんが2026年3月17日放送の「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演、今も変わらぬ艶のあるサックスの響きを披露、ジャズを始めたころの思い出を語った。「親父が琵琶を弾いて、毎日正座させられていた」デビューして75年。黒柳さんが渡辺さんの子ども時代について「家の中には音楽はあったの？」と聞くと、「親父が琵琶を弾いていましたから。毎日正座させられて」と話す