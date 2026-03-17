メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県紀北町で、春の訪れを告げるトサミズキの花が見頃を迎えています。 トサミズキは、高知県の山地に多く自生するマンサク科の落葉樹で、直径1センチほどの黄色の花が、枝にぶら下がるように咲きます。 紀北町便ノ山にある庭園「種まき権兵衛の里」では、トサミズキの木が高さ約2メートルほどに剪定されています。 今年は暖かい日が多かった影響もあり、例年よりも10日ほど早く