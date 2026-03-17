メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市の「万博おばあちゃん」が、再び「大使」に任命されました。 「瀬戸市万博交流大使」に任命されたのは、「万博おばあちゃん」こと山田外美代さん（76）です。 山田さんは2005年の「愛知万博」以降に開催されたすべての万博を訪れ、全国的に知られています。 17日は瀬戸市役所で川本雅之市長から、山田さんに「大使」の委嘱状が渡されました。 山田さんは2011年に初めて「大