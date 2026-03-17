今年6月、名古屋市中区にグランドオープンする「ザ・ランドマーク名古屋栄」。中でも地下2階から地上4階まで展開する商業施設「HAERA(ハエラ)」の全65店舗が、きょう明らかになりましたが…もう一つの名古屋の賑わいの街は、名古屋駅周辺です。 【写真を見る】名鉄百貨店の閉店から約2週間 名駅周辺はどうなっている？ ｢人が栄に流れている｣ 人通り少なく寂しい光景に 建設コストの高騰で、名鉄名古屋駅の大規模再開