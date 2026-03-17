資料岡山県 土地取引の目安となる「地価公示」が17日、発表されました。 土地の価格の動きを表す平均変動率は、岡山県では「住宅地」が4年連続、「商業地」が5年連続、「工業地」が9年連続で上昇しました。 全ての用途の平均変動率は1.3％で、4年連続の上昇です。 自治体別では、岡山市、倉敷市、総社市、早島町など4市3町で上昇しました。 「住宅地」のうち上昇率が最も大きかったのは「岡山市北区大元1