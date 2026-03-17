18日の天気予報 18日（水）は正午前後から雨が降るところが多くなりますが、19日（木）朝には止みそうです。 18日は17日（火）より最高気温が低いところが多く、大幅に下がるところもありそうです。岡山市では6℃下がりそうです。 一方、高知県などで16日（月）、桜の開花が確認されました。岡山市と高松市は3月26日に開花予想となっています。 桜の季節が過ぎると、暑い夏、がやってきます。2026年の夏も猛暑