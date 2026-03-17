アジア・コモディティ騰落率ランキング＝03/17営業日時点＝ 上海銅 0.45％ 上海異形鉄筋 0.25％ 上海ゴム -0.02％ 大連とうもろこし -0.04％ 大連ポリエチレン -1.56％ 上海重油 -1.92％ ＊数値は前日比％