原油高受けたドル買いは一服、ドル円１５９．２５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤に向けて、原油高を受けたドル買いの動きは一服している。ドル円は159.49レベルまで買われたあと、足元では159.20台へと反落。ユーロドルも1.1466レベルまで下押しされたあと、足元では1.15付近へと買い戻されている。NY原油先物は一時98ドル台に乗せたが、現在は97ドル台を割り込んでいる。 USD/JPY159.25EUR/USD1.1495