飛行機の奥で上がる炎。ドバイ国際空港近くで16日、ドローンによる攻撃があり、燃料タンクで火災が発生。安全確保の為、ドバイ国際空港の離着陸は一時停止される事態に。今回のドローンがどこから飛来してきたかは分かっていません。こうした中、イランメディアによりますと、イラン軍司令部の報道官はアメリカ軍が紅海に展開している原子力空母、ジェラルド・フォードについて。（イラン軍司令部の報道官 コメ