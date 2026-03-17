アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡の安全確保のため、日本を含む各国を名指しして支援を要請しています。日本はどう対応するのか、国会でも議論になりました。世界各国の原油輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖され、多くの船舶の足止めが続いています。そんな中、トランプ大統領はホルムズ海峡を通じて石油などを輸入している国々が、船舶を護衛すべきだと主張しました。（アメリカトランプ大統領）「ホルムズ海峡の警