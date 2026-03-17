好位から抜け出し、３月１４日のアネモネＳを勝利したディアダイヤモンド（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父サートゥルナーリア）は、次戦に優先出走権を手にした桜花賞（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）を目標にする。「自信はありましたよ。状態をキープして本番に向かいたいですね」と手塚久調教師。在厩のまま調整される予定。