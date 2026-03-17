会社を辞めず必要最低限の業務だけをこなす働き方「静かな退職」が、ＩＴ人材の間で広がりを見せている。レバテック株式会社の調査によると、ＩＴ人材の４５％が自身をこの状態に当てはまると認識しており、働き方やキャリア意識の変化が浮き彫りになった。年代別では２０代が５８．７％と最も高く、若年層で顕著な傾向が見られた一方、３０代でも４５．９％、４０代・５０代でも３割後半と、中堅層にも広がっている。もはや一