SNS総フォロワー数1800万人超えのタレント・三上悠亜が、セクシー女優時代の金銭事情や撮影の裏話などを赤裸々告白！当時業界トップだった三上が「しんどかった」というアダルト作品の撮影に、紆余曲折経て活動を再開した元KAT-TUNの中丸雄一たちは衝撃を受けた。 【TVer】三上悠亜「お金持ってそうだなぁくらい」の3LDK自宅を大公開！内装費1000万円の衣裳部屋に元KAT-TUN中丸雄一ら「お店じゃん！」「すっごい