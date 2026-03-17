物価の優等生、卵の価格が過去最高値を更新です。農林水産省によりますと先週のたまご1パックの平均小売り価格は309円で、調査が始まった2003年以降、最高値でした。（先週＝9〜11日、1パック＝10個）鳥インフルエンザによる影響が続くなか、春の行楽需要も相場を支えています。こうしたなか、中東情勢の悪化による原油高で、輸送や包装資材のコストが膨らみ、卵の相場をさらに押し上げる可能性が指摘されていて、農水省は、「すぐ