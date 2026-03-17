STARTO ENTERTAINMENTは17日、14日に福岡市で開催された4人組グループ・Aぇ! groupの公演「Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」の来場者に麻しん（はしか）との診断を受けた人がいたことを報告。注意を呼びかけた。【写真】Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉が6つ子に公式サイトでは「3月14日にマリンメッセ福岡A館（福岡市博多区）で開催された『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』の来場者が、医療機関での検査の結