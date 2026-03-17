緊迫するイラン情勢をめぐる燃料コストの高騰により、アジア各国の航空会社が運賃の引き上げや大幅な減便を相次いで発表するなど、影響が広がっています。インドの航空大手「エア・インディア」は、今月12日から国内線と国際線で、航空運賃に上乗せする燃油サーチャージを段階的に導入または追加すると発表しました。東南アジアやアフリカ向けの便は最大30ドルの引き上げとなり、日本や韓国などの路線については、後日、発表すると