元ヤクルト監督の古田敦也氏（60）が17日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。魚介類に寄生している寄生虫「アニサキス」による食中毒になったことを明かした。古田氏はストーリーズに「人生2度目のアニサキス痛いじゃないか、この野郎」とつづり投稿。液体の入った小さな容器の中で動く虫体の動画で「4センチ以上あるなぁ」と大きさを説明。「皆さん、お気をつけ下さい」と呼びかけた。