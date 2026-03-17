イラン情勢を巡り、17日も国会で論戦が行われていましたが、アメリカは艦船の派遣要請に続き、新たな要請をしてきている状況です。宮司愛海キャスター：まず、17日の小泉防衛相の会見で、記者から15日に行われた日米防衛相会談について「アメリカが日本に対して有志連合への賛同を求めたのでは？」といった質問がありました。この有志連合というのが、共通の目的を持つ有志の国々が、共同で独自の軍事行動や平和維持活動などに取り