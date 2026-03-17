物価上昇への懸念が続く中、卵1パックあたりの価格が過去最高を更新しました。【映像】スーパーに並ぶ卵農林水産省が発表した食品価格動向調査では、3月9日から11日までのサイズ混合・10個入りの卵の平均販売価格は309円で最高値を更新しました。平年より2割以上高く、2月より1円値上がりしています。また、2月に最高値をつけた鶏もも肉100グラム当たりの価格は2円値下がりしたものの、平年より1割以上高い水準が続いていま