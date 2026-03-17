巨人の岸田行倫捕手（29）が17日放送の日本テレビ「巨人14年ぶり日本一奪還へ！ヒーローになる覚悟」（前4・15）に出演。第21代主将に任命された経緯や新主将としての覚悟を語った。今季開幕を27日（対阪神、東京D）に控え、巨人ナインがインタビューに応じたVTRを放送するミニ特番。初回は昨季まで3年連続2桁勝利の山崎伊織投手（27）、そして今季から主将に就任した岸田だった。山崎に続いて登場した岸田は「必ず優勝」と