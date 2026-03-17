東京都教育委員会は１６日、２月２１日に行われた一般入試で、都立目黒高校の受験者の成績計算に誤りがあり、４人を追加合格にしたと発表した。すでに判明している都立日比谷高校での出題ミスによる影響と合わせ、２０２６年度入試全体の追加合格者は２８人に上った。都教委によると、学力検査や調査書などを総合した合否判定に使う得点を算出する際、職員がデータの入力を誤り、４人の成績が本来より低い得点になっていた。今