タレントの中川翔子が、貴重な夫婦ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】中川翔子の夫婦ショットや双子の子どもたち2023年4月に一般男性との結婚を発表し、2025年9月30日には双子の男の子を出産した中川。Instagramでは、双子用のベビーカーで外出する姿や授乳している動画など、プライベートの様子を発信してきた。夫婦ショットに反響2026年3月15日の投稿では、「めちゃ久しぶりに！夫婦お出かけ！」「なんと富