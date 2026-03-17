アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcast番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。3月17日（火）の配信では、電動キックボードなどのシェアリングサービス「LUUP」を手がける株式会社Luup代表取締役社長兼CEOの岡井大輝さんが登場。街で見かけるあの機体の「カラーリング」に隠された戦略を明かした。番組中、LUUPの機体が持つエンタメ性について話題が及ぶと、岡井さんは機体の色が「エメラル