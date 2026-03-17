ホットパレットが運営するペッパーランチは、2026年3月18日の1日限定で、ハンバーグを100円で追加できるキャンペーンを実施します。ふんわりとした柔らかな食感にリニューアルペッパーランチのメニューの中でもファンが多いハンバーグが、3月18日に美味しくリニューアルして登場。肉汁をしっかりと閉じ込めつつ、ふんわりとした柔らかな食感にすることで、これまでよりもジューシーかつ食べやすいハンバーグに進化しました。そこで