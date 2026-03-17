青森ワッツは3月17日、ボンゴジロンと「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」の選手契約が合意に至ったことを発表した。 富山県出身のボンゴは、193センチ83キロのパワーフォワード。奥田中学校、高岡第一高校を経て、国士舘大学に進学すると、「第101回関東大学バスケットボールリーグ戦」2部では1試合平均13.3得点12.1リバウンド1.4スティール1.0ブロックを挙げた。「B.LEAGUE