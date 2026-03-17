B2東地区の青森ワッツは3月17日、ラシャード・ケリーをインジュアリーリスト（IL）から抹消したことを発表した。 アメリカ出身で現在30歳のケリーは、203センチ102キロのパワーフォワード。ウィチタ州立大学出身で、2018－19シーズンにロシアでプロキャリアを始めると、イタリア、トルコ、フランス、オーストラリア、リトアニア、ウクライナのチームを渡り歩