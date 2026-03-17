吉田山田が、デジタルEP『うちのはなし』を4月1日にリリースする。 （関連：吉田山田の「もやし」なぜ話題に？心に沁み入る人生賛歌に共感の声） 前作『家族写真』より約1年半ぶりのリリースとなる本作は、前作にも通ずる“家族”をテーマにしており、今年1月に開催したワンマンライブ『吉田山田シアター2026』でも披露された「けむり」「花瓶」を含む全5曲を収録。吉田山田の真骨頂が集約される