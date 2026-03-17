せせらぎの谷（2025年の様子） 世羅高原農場の「さくら祭り」が、3月28日（土）から4月上旬にかけて開催される。期間は“咲き終わりまで”とのこと。 桜並木が130m続く「桜のれん」をはじめ、桜のピンク、菜の花の黄色、空の青が広がる「三春の丘」、桜と和傘が共演する「せせらぎの谷」など、園内には撮影スポットも多く見られる。 桜のれん（2025年の様子） 三春の丘（過去の様子） また開花状況により、夜桜の